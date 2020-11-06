根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞6日爆料，灰狼已經長達幾個月時間關注太陽明星射手戴文布克，希望能有機會招募他，來到灰狼跟唐斯、羅素等人組成「好友」三巨頭，因為他們3人不僅私下就是好友關係，更都來自肯塔基大學。

戴文布克上季打出生涯代表作，不僅例行賽場均26.6分、6.5助攻與4.2籃板，更在奧蘭多復賽期間，拿到場均30.5分、6.0助攻，幫助太陽不可思議取得8連勝，更是復賽唯一沒嘗輸球滋味球隊，所以太陽根本沒打算輕易把布克放走。

問題是戴文布克早已放話不滿太陽近年戰績太爛，很想換個環境重新出發，或有可能跟太陽提出交易申請，前往灰狼跟唐斯、羅素兩名好友會合，如此一來，灰狼就有機會擺脫低潮，闖進下個球季季後賽機率大增，問題是交易該怎麼談？

灰狼不僅鎖定戴文布克，根據查拉尼亞收到的線報，灰狼也在考慮招募七六人後衛班西蒙斯或鵜鶘後衛哈勒戴，這兩人跳槽灰狼的機率明顯比布克高，畢竟七六人全新管理階層早就想要送走班西蒙斯，鵜鶘更直接把哈勒戴擺上交易檯面了。

(中時 )