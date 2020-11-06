布萊頓的 Tariq LAMPTEY 本賽季表現出色正受多間豪門球隊的注意（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[班來@布萊頓][11/07(六)01:30][編號507]

布萊頓的 Tariq LAMPTEY 上一輪比賽雖然協助球隊一度追成平手，但最後仍然敗於熱刺之下； Tariq LAMPTEY 正受多間豪門球隊的注意，而上一場比賽末段因拉傷大腿肌肉而需要退場。本場比賽目前不確定是否可以上陣，他的缺陣將會對球隊的攻守有著莫大的影響。另一位中場主力 Solly MARCH 也在同一場比賽受傷，目前也不知道是否來得及全癒上陣。首席法國射手Neal MAUPAY 據報因紀律問題而導致上一場作客的比賽沒有隨隊比賽。

班來上一輪聯賽仍然沒辦法取得進球，在本賽季的6場聯賽當中只取得3顆進球；球隊攻力目前面對前所未有的壓力，但主帥 Sean Dyche 仍然堅持「4-4-2」傳統陣式信念，暫時沒有想要變陣應戰。只是球隊本場比賽或會安排攻擊力較強的 Jay RODRIGUEZ 擔任先發作 Chris WOOD 及 Ashley BARNES 的支援。

布萊頓上一輪聯賽敗給了熱刺，最近6場2平4敗，很久沒有取得勝仗；但近況及聯賽成績仍然比班來好，本場主場比賽可看高一線。班來上一輪聯賽主場被切爾西以3:0擊敗，最近6場比賽只得1平5敗，聯賽都沒有取勝，進攻能力非常薄弱。班來球員已出現信心危機，本場弱勢作客不被看好。雙方對上一次聯賽對賽布萊頓2:1取勝。

文達不來梅美國前鋒 Josh SARGENT 在多位前鋒因傷病沒法上陣之下得到更多先發機會（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[科隆@文達不來梅][11/07(六)03:30][編號720]

文達不來梅前鋒 Niclas FULLKRUG 因為小腿受傷需要休息1個多月，再加上 Davie SELKE 再次受傷，上一場德甲聯賽得靠美國前鋒 Josh SARGENT 先發上陣取得進球取勝。後衛 Felix AGU 確診新冠肺炎需要被隔離，暫時球隊內沒有其他球員受感染。瑞典左後衛 Ludwig AUGUSTINSSON 則腹股溝受傷需要休息一段時間。

科隆的法國前鋒 Anthony MODESTE 以及後衛 Benno SCHMITZ 上一場德甲因狀態不足需要輪替休息，本週比賽仍然不確定是否會上陣。隊長 Jonas HECTOR 目前仍沒有完全康復，後衛 Robert VOLODER 目前因為確診新冠肺炎而需要被隔離。

文達不來梅經歷上賽季的降級危機之後，本季表現特別有起色；在第一場聯賽戰敗之後，目前已經連續5場德甲比賽不敗，當中包含上一場作客 1:1 賽和法蘭克福，連續3場取得平手。科隆本賽季到第6輪的聯賽仍然沒有取得勝仗，目前只得2平4敗，當中每一場都有失球。同時在缺少了隊長 Jonas HECTOR 的帶領之下影響不少。所以本場會選主隊取勝。雙方對上次聯賽對賽雲達不來梅6:1取勝。

南安普敦的 James WARD-PROWSE上場梅開二度（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[紐卡索聯@南安普敦][11/07(六)04:00][編號528]

南安普敦上一場聯賽在領先4球之下，被阿斯頓維拉於最後階段連追3球，可幸仍可以取勝，領隊 Ralph Hasenhüttl 需要在防守的佈陣再重新部署。上一場因傷需要退場的主力前鋒 Danny INGS 康復進度良好，本場有希望可以上陣。而上一場聯賽有2顆進球的中場 James WARD-PROWSE 最近兩場打進3球，狀態良好。

紐卡索聯前鋒 Callum WILSON 狀態大勇，上一場聯賽更梅開二度，本賽季英超已打進6顆進球，本場仍然會和法國前鋒 Allan SAINT-MAXIMIN 在攻擊線上搭檔。先發守門員 Martin DUBRAVKA 雖然腳踝傷患已經痊癒，但主帥 Steve Bruce 本場應該仍會選擇派上最近表現不錯的Karl DARLOW把關。

南安普敦上一輪聯賽險勝阿斯頓維拉4:3，最近5場取得4勝1平的優異成績，信心十足；而且最近兩場主場都能夠取勝，本場跟紐卡索聯相比之下會較有優勢。紐卡索聯上一場聯賽擊敗了艾佛頓令人十分意外，亦返轉了對上兩場不勝的弱勢。不過紐卡索聯本賽季表現不太穩定，本場作客對著氣勢如虹的南安普敦，仍然不被看好。雙方最近3次聯賽對賽紐卡索聯全勝。

(中時新聞網)