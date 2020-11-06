51歲資深歌手李翊君與老公檢場育有一女王敏淳（香奈兒），頂著星二代光環於3年前拍攝《我和我的四個男人》出道。近日李翊君上節目透露，女兒在美國求學時健康亮紅燈，緊急掛急診後被醫生警告不能出院，會有生命危險，李翊君一聽緊張到快暈倒，急飛美將愛女接回台治療。

李翊君睽違3年將在下月舉辦演唱會，日前錄節目《聚焦2.0》分享籌備進度，也分享在美國念書的女兒香奈兒，某次打電話回來告訴自己生病，胃痛伴隨著高燒不退，掛急診後診斷出膽結石，醫生告誡她不能出院，否則會有生命危險；身為母親的李翊君一聽差點昏過去，趕快飛到美國將女兒接回台灣治療，才結束這場驚魂記。

由於新冠肺炎嚴重，女兒已經從美國回台，母女倆多了許多相聚機會，李翊君因保養有術，主持人高文音看到她與愛女的合照，忍不住甜讚像姐妹。

李翊君為了下月的演唱會，積極的加強運動，增加肺活量，卻導致左肩舊疾復發，痛到難受；她還在現場倒立練唱《萍聚》，臉不紅氣不喘的完成，笑稱：「姐姐有練過，小朋友不要模仿喔！」

(中時新聞網)