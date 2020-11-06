受新冠肺炎疫情影響，人們在2020年的衛生意識大幅增加，民眾除了謹記隨身配戴口罩，也養成良好的衛生習慣。然而上月31日，中國上海一名女子在地鐵車廂不僅脫鞋躺車廂座位，邊摳牙邊玩手機，還將口罩隨手扔在地上，而車站工作人員卻僅提醒女子到站了，未出言制止這樣的行為，相當令人傻眼。

據陸媒《新浪新聞》報導，10月31日，上海一名女乘客進入地鐵車廂後，竟直接脫鞋躺在車廂位子上，一口氣霸佔4個座位，更扯的是，她還邊摳牙邊玩手機，甚至將口罩隨手丟在地面上，宛如在家一樣輕鬆自在。一旁的乘客看不下去，將畫面錄影傳上網路，網友對此紛紛指責，希望地鐵公司將該女子拉入黑名單。

女子躺下後還邊摳牙邊玩手機，行徑相當噁心。（圖／翻攝自微博，下同）

拍攝者還補充道，當時不僅沒有人糾正女子的行為，連地鐵的工作人員見狀也未出聲制止，僅提醒她快到站了，讓聽聞消息的網友痛批，「如果引起大家效仿，豈不是天下大亂了」、「這個倒真的要拖出去了，太不像話了！」、「真是當你們家了、當床了！沒有一點修養！公眾場合怎麼能這麼隨便我行我素！」

(中時新聞網)