想要入手5G手機，但是期待可以不要花費太多嗎？Google今年改變手機產品策略，主推輕旗艦機種，除了Pixel 5之外，還推了價格更為親民的Pixel 4a 5G，讓消費者可輕鬆跨越5G門檻，感受5G帶來的飆速體驗！稍早前Pixel 4a 5G已經在官方Google Store開放預購，預計11月中下旬就將正式上市。

根據Google Store提供的資訊，如今在官方商店預購Pixel 4a 5G（價格是NT$15990），預計11月23日~24日送達，選擇普通貨運服務的話，可享免運費的優惠。選購手機的同時，也可以一併加購Pixel 4a 5G專屬的保護殼，共有四色可選（辣椒紅、炫彩藍、沈靜灰、基本黑），價格是NT$1390。

Google Pixel 4a 5G是採一體成型的聚碳酸酯機身，搭配6.2 吋 FHD+ (1080 x 2340) OLED (413 ppi)、長寬比 19.5:9的螢幕，比Pixel 5的6吋螢幕還大一些。Pixel 4a 5G具備 3885 mAh電池，左側沒有實體按鍵，右側則有撞色的電源鍵、相連的音量鍵。頂端都有一麥克風口，Pixel 4a 5G具備Pixel 5所沒有的3.5mm耳機孔。底部搭配支援USB 3.1的USB-C連接埠。

可喜的是，Pixel 4a 5G以及Pixel 5有不少規格都是共通的，皆搭載高通Snapdragon 765G處理器，Pixel 4a 5G搭配6GB LPDDR4x RAM。主相機規格，前後相機都是一樣，相機功能也相同，具備Pixel 4a所不支援的電影運鏡以及肖像打光功能，也多了超廣角鏡頭。手機出廠即搭載Android 11系統。

Google Pixel 4a 5G也將與台灣大哥大獨家合作，可以透過綁約方式購買。先前台灣大哥大預告Pixel 4a 5G將會在11/19正式開賣。除此之外，如果有意透過Google Store購買Pixel手機，先前Google針對在地嚮導提供Pixel 5九折的優惠，持續至11月15日都有效，有意的在地嚮導們可以把握機會。

(科技)