一隻看起來喜歡偷懶、耍小聰明，但內心深處卻富有正義感、愛打抱不平的小豬，為什麼可以深受家長和小朋友喜愛14年？每年還是有新動畫回歸呢？對家長來說，《豬豬俠之競球小英雄》的正面勵志、永不放棄希望精神，加上分級分主題的故事內容，讓小朋友可從劇情中學到運動家精神。

《豬豬俠之競球小英雄》故事設定為童話世界有個令人瘋狂的運動「決競球」，死忠粉絲豬豬俠因獲得明星球員太陽之子的簽名球，從此，立志成為職業決競球運動員，並與應聘助理教練失敗的迷糊教練、小呆呆、菲菲組成一支決競球隊伍，卻在比賽的過程中發現隊員間缺乏團隊合作等弱點。經過重重挑戰，不斷強大，在洲際盃遇到強敵，此時豬豬俠的元靈阿五也發生了意外，同伴們的友情也出現了考驗。

團隊合作精神是《豬豬俠之競球小英雄》的主要宗旨，看著豬豬俠和伙伴們在決競球比賽從開始的一盤散沙，各自求表現；到後來的團隊合作，意識到自己是團體中的一分子，在團隊裡發揮最大的效益，讓孩子從劇中學習面對成功與失敗，輸贏固然重要，但是友情和參與感更加重要。也希望父母可以陪伴小朋友一起觀看，不過度保護或是強加自己的想法，選擇相信孩子，並給予自由成長的空間，是《豬豬俠》系列一直在努力的。

《豬豬俠之競球小英雄》將於11月9日起週一至週五晚上七點，在中華電信MOD 104頻道龍華動畫台播出。全台獨播。

(中時新聞網)