決策風格可以分為5種類型：理性型、直覺型、依賴型、逃避型和自發型。（圖/方智出版社提供）

「中午吃什麼？」這5字意外揭露我們的決策風格。了解自己的決策風格很重要，因為過去你所做的選擇，可能都是受到那種決策風格的影響。專家認為，上班族能掌握決策背後的要點，就可能做出不後悔的選擇，

美國博林格林州立大學的研究團隊彙整2014年決策風格相關的論文和研究指出，決策風格可以分為5種類型：理性型、直覺型、依賴型、逃避型和自發型。

財經作家DaiGo在《不會做決定，你就一輩子被決定：這樣做出不後悔的選擇》一書中舉例，請試著想像一下，「今天午餐要吃什麼好呢？」「餐廳這麼多，該怎麼選擇呢？」這類午休跟同事外出用餐時的討論場景。當5種不同決策風格的人聚在一起，討論起來應該會像下面這樣。

理性型決策風格：「午餐過後馬上要開會，吃蕎麥麵墊墊胃就好。」

直覺型決策風格：「我今天從一早就想吃咖哩，我們去吃咖哩啦。」

依賴型決策風格：「大家決定就好。」

逃避型決策風格：「蕎麥麵很好，但咖哩感覺也不錯。」

自發型決策風格：「既然沒有結論，那去常去的快餐店如何？」

最後到底是「吃蕎麥麵墊墊胃就好」，還是「去吃附近的快餐店」，可能會依團體內的人際關係、情況而有所不同，但不一樣的決策風格確實會影響每一個人的發言。

DaiGo指出，當然有時也會出現綜合型的決策風格，比方說，逃避型決策風格的人因為掌握了決定權，而展現理性決策的一面；依賴型決策風格的人，在有興趣的領域展現直覺決策的一面等。但作為判斷基礎的各種決策風格，基本上是不變的。

想做出不後悔的選擇，必須掌握兩個決策風格的要點。1.了解自己屬於五種決策風格當中的哪一種。2.理解「人容易選擇符合自我決策風格的選項」。

首先，將你一直以來的選擇方式與五種決策風格比對，確認自己屬於哪一種。這樣應該可以看出特定的決策傾向，如「太容易受到他人意見的影響」「常常拖到最後才決定」等。知道自己屬於哪種決策風格之後，學習逐漸改掉讓自己感到後悔的決策習慣，往後做決定就能如魚得水了。

博林格林州立大學的研究結果發現，對自己做出的選擇與結果，最不容易感到後悔的是理性型決策風格的人。這應該是因為這類人習慣仔細地分析、評斷資訊後才做決定，因此容易接受自己的判斷，衷心認同「這是那時最理想的選擇」。在周遭人看來，理性型決策風格的人所做的選擇相當理智、有邏輯，讓人信服，廣受好評。一般認為這樣的人擅長做出不後悔的選擇。

另一方面，評價最低的，則是直覺型決策風格。因為在周遭人眼中，依據直覺所做出的決定大多讓人感到不解。此外，這種類型的人也有個特徵，就是在做選擇時會跟別人或其他選項比較，然後給予自己較高的評價。因為直覺型決策風格的人，傾向只肯定自己是「正確」的資訊，迴避或無視否定自我的資訊。

心理學將這樣的傾向稱為「驗證性偏誤」。也就是說，直覺型決策風格的人容易用當下的感覺去做決定，結果就變成旁人眼中難以理解的選擇。

雖然直覺型決策風格的人容易受到驗證性偏誤的影響，但其實無論是哪種決策類型的人，或多或少都會受其左右。重要的是，必須對自己是否容易受到驗證性偏誤的影響有所自覺。容易受到影響的人，如果覺得「這個人就是這樣」的時候，就從完全相反的角度開始思考吧。如此一來，便能意識到自己可能出現驗證性偏誤，便能懷疑自己的直覺，逐漸找出審慎思考的判斷資訊。

DaiGo著作《不會做決定，你就一輩子被決定：這樣做出不後悔的選擇》。(圖/方智出版提供)

(中時新聞網)