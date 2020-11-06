溪湖綠色生活基盤營造工程分二期工程執行，一期已完工驗收，二期也完工辦理驗收中，縣府力拚年底前開放。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

新的公園屬於開放綠地型態，除景觀休閒運動之外，同時還有氣候調適，生態多樣性，以及滯洪保水等功能。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

溪湖中央公園設有環狀步道、多功能滯洪綠地、綠色學習中心、多功能廣場、體健長廊等多項公共服務設施，還規劃4個適合不同年齡層的遊戲場域。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣政府斥資2億元打造溪湖城鎮之心中央公園，目前待驗收完成即可正式啟用，6日上午彰化縣長王惠美與溪湖鎮長黃瑞珠等人，前往公園視察，王惠美說，新的公園屬於開放綠地型態，有效提升在地景觀美質，也提供民眾舒適的休閒、運動場域，未來開放後，將成為彰化中部地區面積最大的休閒綠地公園。

北彰化有八卦山風景區，南彰話有溪州公園，而彰化中部則沒有代表性的公園綠地，彰化縣政府在彰化最中心溪湖鎮，向內政部爭取「城鎮之心工程計畫」，補助1億7千萬，縣府配合款3千萬元，打造彰化中部新的亮點，成為溪湖鎮最大重要標的型綠地及核心休閒遊憩區。

王惠美表示，溪湖中央公園設有環狀步道、多功能滯洪綠地、綠色學習中心、多功能廣場、體健長廊等多項公共服務設施，還規劃4個適合不同年齡層的遊戲場域，像是「兒童遊戲場」就適合3歲至5歲、「綠丘原野樂園」適合3歲以上、「鞦韆遊戲場」適合5歲以下，而「冒險遊戲場」的大型遊具「葡藤堡」，則設定12歲以上的青少年使用，分齡規劃來滿足不同年齡層之兒童及青少年使用。

王美美說，新的公園屬於開放綠地型態，除景觀休閒運動之外，同時還有氣候調適，生態多樣性，以及滯洪保水等功能，相信將來結合溪湖糖廠文化產業，以及在地特色活動，必定能強化溪湖休閒觀光品質，為在地帶來更多的觀光人潮及經濟效益。

縣府城觀處表示，溪湖綠色生活基盤營造工程分二期工程執行，一期已完工驗收，二期也完工辦理驗收中，目前最大的問題是卡在「遊具」部分，因遊具都是整組從歐洲進口，本身是安全無虞，但組裝後必須符合國家場域設定規定，縣長也指示遊具是最重要的，必須安全無虞才能開放，現正積極辦理相關改善計畫，力拼年底前完成並開放。

(中時 )