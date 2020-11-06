針對中央稱全台托嬰中心與公托有1223處，但沒有一處托嬰中心設立在工業園區內，並宣布即日起放寬《工業園區各種用地用途及使用規範辦法》規定，開放托嬰中心設立於工業區內；不過新北市社會局長張錦麗表示，事實上，新北市早在今年9月29日就突破《性別工作平等法》限制，在新北產業園區內成立全國第一家工業區內的五權公共托育中心。

蔡英文政府廣推托嬰中心，但過去經濟部管轄的工業區，未將托嬰中心納入公共設施用地，導致全台的工業區內全無法設置托嬰中心，因此在工業區的勞工往往得繞大老遠的路，將小朋友送托，經跨部會協調，中央昨起宣布放寬《工業園區各種用地用途及使用規範辦法》第六條規定，將托嬰中心比照「學前教育機構」，能在全國共203處的工業區設立。

不過新北市社會局表示，新北市早在今年9月29日就已經成立全國第一家位在新北產業園區的五股五權公共托育中心，開幕當天，新北市長侯友宜還表示，經過市府多年努力，五股五權公托終於突破法令，「是全國第1家設在工業區的公托中心！」

張錦麗指出，新北市至今已設置75家公托中心，但適合的場地越來越難找，因此連市議會都督促，希望市府能突破法令，利用工業區設置公托中心，經過經發局多年努力，今年9月終於在五股五權工業廠辦大樓裡設置，並委託中華蒙特梭利教育學會辦理，五股五權收托45名0至2歲嬰幼兒，目前已經收托額滿。

經發局長何怡明表示，當時《工業園區各種用地用途及使用規範辦法》未開放在工業區設置托育中心，新北市經過多方研究，找到依「性別工作平等法」第23條規定，凡雇用100人以上之雇主，必須設立托兒設施或適當之托兒措施，據此向中央爭取，終獲經濟部工業局以屬地方自治職權同意逕為辦理。

何怡明指出，甚至在今年7月16日全國研商工業區設置托嬰中心之可行性會議中，中央也請各地方政府參考新北市設置條例個案辦理，顯見新北市開創的模式，漸為大家的共識。

(中時 )