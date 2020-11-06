2015年11月7日，前總統馬英九和大陸國家主席習近平在新加坡會晤。大陸國台辦主任劉結一表示，這場歷史性會晤得以實現，正是建立在「堅持九二共識、認同兩岸同屬一個中國」的重要政治基礎上。

大陸國台辦今天上午舉辦「兩岸領導人歷史性會晤五週年座談會」，兩岸人士共計60人與會，回顧當年馬習會的時代背景與意義，發言的大陸官員和學者，均強調九二共識對兩岸關係的重要性。

劉結一在做總結發言時表示，九二共識關乎兩岸關係發展走向，要始終堅持體現一個中國原則，是兩岸關係和平發展的政治基礎。海峽兩岸同屬一個中國，謀求國家統一之九二共識的核心要義，「建立於雙方函電往來以及後續協商，由於經有關方面確認，白紙黑字不容歪曲否認。」九二共識對兩岸建立政治互信、開展對話協商、改善和發展兩岸關係，發揮了不可替代的重要作用。

「堅持九二共識是兩岸關係的大是大非，是檢驗是不是真正支持兩岸關係和平發展、維護兩岸同胞特別是台灣同胞利益福祉的試金石。做到這一點，台灣任何政黨和大陸交往都不存在障礙：反之，任何交往都無從談起。」劉結一強調，「兩岸要開展有意義的對話，如果繞開九二共識，完全是行不通的。」

劉結一指出，台獨分裂勢力置民族大義於不顧，必須堅決遏制予以迎頭痛擊。「台獨分裂勢力，公然挑戰中華民族根本利益，始終是兩岸關係和平發展、台海和平穩定的最大威脅。民進黨當局和台獨分裂勢力不斷進行謀獨挑釁，成爲破壞台海和平、升高南海局勢風險的總根源。」

「他們拒不承認體現一個中國原則的九二共識，破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，歪曲汙蔑一國兩制。在島內推行去中國化，妄圖推進漸進台獨，以民粹製造兩岸對立，」劉結一指責，民進黨當局和台獨勢力勾連外部勢力，以台灣前途命運和台灣同胞利益福址爲賭注和代價，完全是為了謀取政治私利。

劉結一警告，要對複雜的國際因素高度警惕並堅決抵制。「中國人的事情由中國人來決定。台灣是中國的一個地區，台灣問題事關中國核心利益和中國人民民族感情，是中國人自己的事情。解決台灣問題，實現祖國統一，完全是中國內政，不容任何外來干涉。」

(中時 )