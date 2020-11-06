繼前個交易日站上2400點關卡後，KOSPI午前出現震盪格局。指數開高近10點後，一路往2430點挺進。但隨後賣壓湧入，大盤震盪走低，交易一小時多，KOSPI翻黑並向下測試2400點關卡。多空交戰下，韓股也在平盤上下來回。KOSPI指數暫為2415.5點，上漲1.71點，漲幅0.07%。。

KOSPI指數受到大型科技類股漲跌步調不一與汽車龍頭股拖累，再加上市場悲觀人士認為，美國新任總統尚在難產階段，市場多空交戰激烈。

三星電子跌0.83%，SK海力士仗著最新亮麗財報，獲利成長高達1.75倍優勢，股價漲0.23%。

因火災迫使樂金化學需關閉旗下其一輕油裂解廠，其股價早盤卻不畏利空消息影響，飆升逾6%。韓國最大汽車製造業者現代汽車大跌近1.5%。

網路雙雄則同步上漲，通訊軟體LINE母公司Naver漲0.5%。同時，同業Kakao則飆升近3%。

最新匯價，目前1美元可兌換1126.15韓元，韓元升值2.05元。

(時報資訊)