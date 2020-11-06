國巨集團旗下晶片電阻暨電感廠—奇力新(2456)及鋁電容廠—凱美(2375)受十一長假工作天數較少影響，10月合併營收均較9月下滑，不過和去年同月相較，均有兩位數年成長，由於車用及遠距生活等需求穩定，奇力新預估，第4季營運將較去年同期兩位數成長，凱美亦預估，今年第4季可望比去年同期好。

奇力新集團10月合併營收為14.79億元，較上月減少9.06%，較去年同月成長12.78%，累計前10月合併營收為143.89億元，較去年同期成長9.09%。

就各產品來看，在電感產品部分，奇力新表示，手機與遠端應用相關產品出貨穩定，LTCC出貨量持續上升；在電阻產品方面，市場需求持續向上，訂單能見度提升，車用市場復甦跡象明顯，磁性材料產品接單與出貨動能持續向上。

奇力新表示，10月雖受十一長假影響出貨天數，但月營收仍有兩位數成長，預期第4季市場需求穩定，出貨動能可望持續，第4季營運有機會較去年同期兩位數成長。

凱美電機10月合併營收為3.82億元，月減10.96%，但較去年同月10.4%，累計前10月合併營收為36.31億元，年減4.49%。

就產品來看，電容產品線持續維持兩位數以上年成長，風扇產品則是呈倍數成長，僅變壓器在缺工的影響下呈現衰退。

凱美表示，雖然第4季有季節性因素，但電競及PC比預期好很多，預估整體第4季營運可優於去年同期。

(時報資訊)