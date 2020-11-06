為升(2231)公布第3季財報，營運如預期回升，單季轉虧為盈，每股稅後盈餘0.5元，挺過營運谷底，單季獲利符合法人先前預期。

為升第3季營收7.9億元，營業毛利3.2億元，營業淨利1.19億元，稅前淨利0.87億元，歸屬於母公司淨利0.62億元，每股盈餘0.5元。累計前3季營收為22.82億元，營業毛利8.41億元，營業淨利2.12億元，稅前淨利1.63億元，歸屬於母公司淨利1.53億元，每股盈餘1.26元。

為升的77GHz毫米波雷達已獲2家大陸重卡大廠的一階供應商採用，並已成功切入3家前五大重卡OEM的供應鏈。該雷達用於FCW的主要感測器，而自今年9月1日起，大陸重卡將強制安裝FCW。法人預估潛在市場規模介於70～90萬顆，年產值約3.5～5.4億人民幣，為升目標在未來一年內在大陸取得超過50％市佔率。

法人認為，因毫米波雷達營收將由2020年5.8億元強勁成長至2021年的14.2億元，且AM市場在疫情後回溫，營運將逐季攀升。

為升今天開盤勁揚，盤中漲幅達7％，成交張數超過7000多張。

(時報資訊)