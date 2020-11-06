台南房市強強滾，不只住宅價量飆升，土地店面行情也備受投資人看好，依據最新實價登錄顯示，今年七月仁德區仁義一街372坪透天店面，以2億4668萬的高價成交，目前出租做為連鎖生鮮超市，登上今年實價榜上，台南最高總價透天店面王，而今年六月東區崇學路上289坪兩層樓透天店面，以1.5億成交，成為今年台南最高總價透天店面交易亞軍，現由康是美藥妝承租。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，仁德區2.5億透天店面，屋齡26年，位於路口三角窗，地點雖不屬於台南市中心，但鄰近仁德交流道，屬仁德熱鬧的中山路商圈，周邊住宅群聚密集，人流車潮旺盛，生活機能相當完善，因該透店土地有514坪，基地完整方正，現在透店出租，未來建商整合改建機率大，屬於進可攻退可守的置產規劃。

台灣房屋東門加盟店店長蔡裕荏指出，以今年東區崇學路周邊大坪數店面，每坪單價約1000~1200元，預估康是美每月租金應落在27~28萬左右，換算投報率約2%左右。而該透店土地面積約162坪，換算每坪土地約92萬，今年實價同地段最高紀錄每坪81萬，新買家一邊出租一邊養地，待周邊建設利多齊發，轉售財團或建商蓋大樓店面或整棟收租等，養地的效益價值將更可觀，對買家來說相當划算。

台灣房屋統計近三年台南市億級透天店面交易量，總計17筆交易，其中東區就佔了7筆，近三年最高的透店，是2018年東區4百坪透天店面，由中台山佛教基金會以高達4.2億成交價買下自用，刷新近三年透店最高總價紀錄；總價次高的店面則是北門路一段的261坪的兩層樓透店，由台北資訊公司購入自用，經營彩虹3C資訊廣場。

張旭嵐表示，雖然受到疫情影響，不少商圈發展受限，店面交易趨緩，不過各區域的熱門路段店面仍是長抱型金雞母，因此若店面地段條件優，加上有連鎖品牌的現成租客，投報達2%以上，多半都能吸引買家目光。尤其台南近幾年地價與住宅指數漲幅居六都榜首，熱錢充沛、貸款低利加持，吸引不少在地投資人出手，甚至不少北客南下置產，讓有自用需求的業者也轉租為買，凸顯精華商圈店面仍有極強置產優勢。

歷來台南高總店面也多以東區為主，蔡裕荏分析，東區是台南最繁華的精華中心，包括台南車站、各大百貨、大東夜市等皆座落於此，人潮與商業機能旺盛，隨著台南鐵路地下化以及榮民之家即將搬遷等利多，加上店面鄰近崇德市場、崇德國小等人潮商機加持下，讓此區店面交易能有高行情。

(時報資訊)