外資昨天買超轉向金融股，買超前10大個股中，6檔為金融股，分別為第一金(2892)、玉山金(2884)、永豐金(2890)、元大金(2885)、中信金(2891)及開發金(2883)。在外資加持下，金融股本周可望周線收紅。

第一金本周新任董事長邱月琴上任，她釋出不排除併購以持續擴大規模的訊息，讓沈寂許久的金融併購議題掀起漣漪。邱月琴在就職時表示，台灣金控的規模較第一金大，但就業務種類而言，第一金更多元，人才是企業最重要的資產，要加強人才培育計畫，且除金融相關專業外，將補強數位、資安、法律等專業領域人才，以降低數位轉型所帶來的衝擊。第一金在公股行庫排名僅次於兆豐金控，目標是向老大哥兆豐金慢慢推進，因此對於任何能壯大資產的購併，都會是考慮的方式。

邱月琴提出七大經營策略，包括配合政府政策、加強中小企業融資、開擴東南亞市場、強化金控功能、強化風險控管、落實法律遵循、加強人才培育，以因應近年變化莫測的國內外經濟、金融環境。

永豐金今年9月稅後盈餘10.02億元，比起去年同期大幅成長143.8％，主要來自銀行，其中，主要子公司永豐銀行9月稅後盈餘10.12億元，比起去年的3.31億元，年增率高達205.7％，另一子公司永豐金證券9月稅後盈餘1.44億元，年增率為29.7％。永豐金控證券、銀行雙引擎維持良好動能，美股持續創高也帶動複委託業務成長。

開發金將在11月18日舉行法說會。公司擬發行109年度暨110年度無擔保普通公司債，發行總金額不超過新臺幣100億元整，其中主順位無擔保普通公司債以新臺幣60億元為上限、次順位無擔保普通公司債以新臺幣60億元為上限，授權總經理得視市場狀況決定一次發行或分次發行。發行期間最長不超過20年，實際發行期間授權總經理決定。

(時報資訊)