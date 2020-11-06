雙11購物節活動陸續開跑，今年宏碁也再次趁機推出雙11狂熱優惠，此次一口氣祭3大活動，包括指定商品如輕薄Swift 1、電競筆電Nitro等均享優惠價，精選特色商品如11代輕薄新品Swift 5、Acer ENDURO強固筆電及平板，還有宏碁智新(AcerPure Inc.)推出的acerpure cool二合一空氣循環清淨機就將正式開賣，另再祭購機周周抽涵碧樓一泊二食雙人遊等活動。

今年宏碁突破性的推出了多項不一樣的商品，像是品牌首款強固型筆電Acer ENDURO N3，擁有耐碰撞及獨特的Aquafan防水技術等，更符合MIL-810G軍規耐用標準和IP53認證，但機身卻僅1.985kg、24.85cm厚，對於常需在嚴苛場合下使用筆電的使用者來說可是相當適合，定價4萬900元，PChome 24h購物正式開賣，購買加送Acer ENDURO專屬軍規後背包。

宏碁推出全新強固型筆電ENDURO N3，為品牌首款強固型筆電，4萬900元，PChome 24h購物正式開賣，加送Acer ENDURO專屬軍規後背包。（宏碁提供）

另外還有宏碁旗下「PREDATORSHOT掠奪者能量飲」舉辦雙11周周加碼抽活動，22日前凡購買宏碁掠奪者能量飲，可至「PREDATORSHOT掠奪者能量飲」活動網站憑發票上網登錄，即抽大獎即將正式上市的PS5數位版遊戲機以外，還有Predator Galea 300 電競耳機、Predator Earphone 300電競滑鼠等；12月1日前全省全家便利商店PredatorShot掠奪者能量飲第2件6折。

而宏碁子公司宏碁智新(AcerPure Inc.)則推出的acerpure cool二合一空氣循環清淨機，為空清機及循環扇的完美雙機組合，可將髒空氣透過3合1 HEPA濾網淨化後，再透過16公尺的長距送風循環到家中，除了有效過濾PM1.0微粒及99.97%的0.3um懸浮微粒與去除細菌，搭配Ag+銀離子濾網，訴求更能有效對抗H1N1病毒活性，同時擁有高達800 m3/h空氣輸出比率 （CADR），成為30坪大空間的空氣清淨首選；同步推出購買acerpure cool 二合一空氣清淨機(1台)，送銀離子抗病毒濾網、3合1 HEPA濾網、上網登錄延長保固為3年的3大好禮，買acerpure pro高效淨化空氣清淨機，則加贈價值超過7500元好禮。

宏碁同時在22日前推出購買任1款Acer筆電及桌機搭載Intel Core處理器系列，周周抽2組涵碧樓一泊二食雙人遊，雙11當日再加碼3組，另有多項產品買就送加碼，像是買Swift 3／5／7系列，搭載第10代Intel Core處理器，登錄送Acer Type-C 轉接頭；買Predator／Nitro桌上型電腦，登錄送XBOX控制器；旗艦專售店購買桌機／筆電，送限量獨家授權周邊配件；買TravelMate P6指定系列 ，登錄送AUKEY Key Series EP-T10 真無線藍芽耳機；買TravelMate T6 、TravelMate P2、TravelMate X5／X3、Extensa 15 、Altos指定系列 ，登錄送Acer Type-C 轉接頭。

宏碁推出買acerpure cool 二合一空氣清淨機(1台)，送銀離子抗病毒濾網、3合1 HEPA濾網、上網登錄延長保固為3年的3大好禮；買acerpure pro高效淨化空氣清淨機，則加贈價值超過7500元好禮。（宏碁提供）

宏碁輕薄筆電Swift 1，定價1萬9900元，特價1萬5900元，網購另有限時加碼優惠。（宏碁提供）

宏碁Nitro 5電競筆電，定價4萬900元，雙11破盤限時加下殺萬元，3萬元有找。（宏碁提供）

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