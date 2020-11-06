The National Basketball Players Association has voted to tentatively approve NBA’s proposal for the 2020-21 campaign starting on Dec. 22 and playing 72-game season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.



NBA set to tip off Christmas week. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 6, 2020

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞6日搶先爆料，NBA球員工會以球員全票通過，下個球季將在12月23日開打，且進行72場例行賽的方案，接下來聯盟跟球員工會繼續進行下季工資帽與球員託管金等議題，預計下周全數通過。

如此一來，接下來NBA進行腳步將很匆促，因為本月19日進行選秀大會之後，就要開始準備開放自由球員市場，然後預計12月2日展開季前訓練營，每隊大約會打2到3場熱身賽，以便迎接12月23日新球季的開打，很多進度要趕。

在NBA確定下季開打日期後，除了趕在耶誕節之前開打增添收入，更預計3月初舉辦全明星賽，例行賽在5月中旬結束，卻會進行各區第7到10名的附加賽，然後才會進行季後賽，預計總冠軍賽可在7月中旬打完，不會跟東京奧運撞期。

查拉尼亞隨後補充報導，新球季的工資帽預計訂在1.09億美元，且預估工資帽與豪華稅上限維持每年2％成長率，上季的工資帽與豪華稅上限分別是1.091億、1.326億美元，看來原先美國媒體預估的工資帽大幅下降情況並未真正出現。

(中時 )