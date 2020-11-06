警察兼差Uber Eats？台中市警察局第五分局北屯派出所員警李隆明、陳佳瑋日前巡邏時，發現謝姓女外送員推GOGORO機車，吃力的走在東山路上，熱心上前關心，原來是輪胎爆胎，但原廠維修車行9點已關店，詢問其他車行無法修理電動車款，員警擔心天色太晚，載謝女回家時，外送袋也一併上車，路上出現像員警兼差當外送員，原來背後有溫馨故事。

員警兼差UberEats？原來是外送員機車爆胎 熱心警助返家。(盧金足/台中傳真)

外送消費風氣盛，外送員滿街跑，但有時機車零件出包，外送員不只無法接單，遇晚上安全也要注意安全，一名UBER 37歲謝姓女外送員在外送過程中，不知何原因機車輪胎爆胎，推著車在路上找車行維修。

但因原廠維修車行晚上9點就已關店，準備要將機車推往其他車行修理，員警打電話協助查詢可維修的車行，但大多數車行已關門，員警還至附近車行詢問，但車行表示因為車款緣故，他們無法修理，該車款需要到原廠才有辦法維修。

晚間9點多，謝女向警方說，「我先慢慢推車到兩公里外車行先放著，等明天再修理」，但警方擔心夜間獨自一人危險且天色昏暗，推著機車不顯眼，容易發生追撞危險，勸她先將機車放置路邊停車格，請先生先來接她返家，待明日再修理機車。

謝女表示，先生工作地點稍遠，自行走回家即可，員警不放心謝女獨自返家，經謝女同意後，由員警載謝女返回她的住家。

外送員的重要生財工具外送包，謝女原想放置機車上不帶走，但警方勸其將外送包帶回避免遭人竊取。

於是謝女坐在警用機車後座，背著外送包，遠觀猶如警車外送，形成有趣的畫面；員警載謝女抵達住家時，謝女感謝員警的熱心幫助，離去時頻頻向警方道謝。

警察局第五分局分局長郭士傑說，警察的工作不單是依法行政、干涉取締，主動協助需要幫忙的民眾更是不遺餘力，民眾如需協助，可撥打110，提醒民眾車輛上路前應檢查車況，避免安全上疑慮，遇到困難，人民保母會伸出援手。

(中時 )