韓國瑜近況「當農夫」！？ 許淑華曝他從這裡東山再起

遭罷免的前高雄市市長韓國瑜，擁有一批死忠支持者「韓粉」，解職後每有動作皆引起轟動，堪稱國民黨內聲量第一人，故被外界點名為下屆黨主席熱門人選。針對韓到底是否參選黨主席，親近立委許淑華直言，每次提到韓的事都被各方過多解讀，造成韓的困擾，目前她真的看不出來也不便多說，時間會帶來答案，因此她只能回覆「靜觀其變」四個字。

許淑華接受香港媒體《中評社》專訪，針對國民黨黨主席選舉，她認為現任黨主席江啟臣一定會爭取連任，目前檯面上前新北市市長朱立倫意願較明顯，故明年可能呈現「江朱之爭」態勢。

至於在《美麗島電子報》10月26日所做民調中，以71.9%勇奪「2024可能人選信任度民調」第一名的新北市市長侯友宜，許淑華研判參選黨主席機率不大，因其在各大場合中不斷強調「市政優先」理念，若跨選黨主席恐與塑造形象不符；同時，兼任黨主席，也將分散侯爭取市長連任的力道。

日前許淑華曾透露，韓國瑜如今「有不同的思考」，計畫投入社會公益服務大眾。對此，許無奈直言，每次提到韓的事都會被各方過多解讀，這已造成韓困擾；韓是否參選黨主席，目前真的看不出來也不便多說，等時間到了自然會有答案，因此她只能表示請大家「靜觀其變」。

(中時新聞網)