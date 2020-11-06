國民黨提告政院幕僚製作攻擊在野黨的梗圖，行政不中立，涉圖利民進黨、蘇揆瀆職。行政院發言人丁怡銘表示，提供立委圖卡說明皆基於事實，且用真實帳號提供給立委參考，並沒有利用網軍帶風向的問題。

丁怡銘說，政院幕僚在議場紀錄事實，了解立院動態，本於事實，傳遞正確訊息，將政策、政府立場用文字、製作圖卡說明，提供執政團隊或執政黨立院黨團做政策論述參考，都是工作的範疇。從防範非洲豬瘟、澄清婚姻平權推動過程中的坊間謠言、三倍券政策的說明、美豬進口的釋疑等，政院都透過文字與圖像、影片等詳加說明。

他表示，現在是社群時代，針對各種網路謠言，政策說明，政院即時製作各種圖卡提供執政黨立委問政參考，是職責所在。何況相關內容均本於事實，用真實帳號提供給立委參考，並沒有利用網軍帶風向的問題。

丁怡銘並說，如果國民黨願意幫忙澄清像是蔡政府推動同婚後爸爸媽媽不會消失、或是美豬和美牛一樣萊克多巴胺安全量相同，沒有搖頭丸250倍毒性這回事，或是大型會議因疫情暫緩召開就沒有支出車馬費等訊息，政院也非常樂見。

丁怡銘並強調，今天已經是第七次，整個內閣官員受邀到立院，卻無法上台做施政報告。立委領的是人民納稅錢，相信人民寧願看到立委問倒行政院長或部會首長，也不願意看到議場繼續空轉浪費公帑。

(中時 )