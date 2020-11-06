閃電颱風已於上午10時觸陸，台東及恆春地區風與將明顯增強。臉書粉專「天氣風險Weather Risk」表示，今天下半天颱風的暴風圈將掃過台南、高雄、屏東，恐有一陣陣的強風驟雨，台南以南的人沒事別出門；當東部被雨彈暴襲，西半部的天氣卻相對穩定，新竹到雲林嘉義一帶恐出現30度以上高溫。

臉書粉專「天氣風險Weather Risk」發文表示，閃電颱風的暴風圈正進入恆春半島、南台東，雷達觀測可清楚看到颱風的雲雨帶，台東、恆春的風雨接下來會明顯增強。

粉專「天氣風險Weather Risk」指出，過去一段時間，颱風與台灣地形的交互作用明顯，使得颱風路徑持續北修，預估在今天下半天，颱風暴風圈將掃過台南、高雄、屏東，雖強度並不強，但暴風圈內仍有強風驟雨，提醒台南以南的民眾，下午過後，沒必要就不要外出了。

粉專「天氣風險Weather Risk」也說，在台灣東部遭受颱風侵襲時，西半部的天氣相對穩定很多，許多在西半部的民眾，現在應該能明顯感覺到「天氣好熱」，這是颱風所帶來的焚風效應，因此這2天新竹到雲林嘉義一帶，都會高溫悶熱（超過30度）。

粉專「天氣風險Weather Risk」提醒，週六（7）下半天颱風將抵達台灣海峽南部，受到新一波東北季風南下的影響，颱風會很快的減弱、往南遠離。週日開始就回到東北季風的天氣型態「北東陰雨，中南部天氣穩定、日夜溫差大。」

(中時新聞網)