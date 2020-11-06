Sandy（吳姍儒）和CEO男友穩定交往4年，外界相當關注他們的感情動向，爸爸吳宗憲也鬆口婚事「明年再看看」，讓人懷疑小倆口的好事將近，日前Sandy也在IG發文曬出辣照，不少眼尖網友發現，她的無名指竟然被套上戒指，頓時掀起熱烈討論。

Sandy曬出一張自拍美照，剛運動完的她還穿著兩截式運動裝，紮起高馬尾，看起來十分有活力，但她的上半身僅穿一件小可愛，可以說穿著保守的她有史以來最大尺度，不但能看見事業線，零贅肉的纖腰也相當吸睛，馬甲線也若隱若現，但卻有眼尖網友發現照片中的亮點。

Sandy的無名指上戴著一枚戒指，再搭上內文：「謝謝陪伴，在我最無助憂傷的時候雪中送炭，謝謝疼惜，說著不管多晚都可以陪著哭，甚至逗笑我，能被照顧承接多好。」讓粉絲忍不住猜測，Sandy該不會是有喜訊了，紛紛激動直呼，「真的有定情戒指了」、「结婚了嗎」。

在 Instagram 查看這則貼文 吳姍儒Sandy（@sandywis）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 5 日 上午 2:17 張貼

事實上，Sandy的男友是廣告公司CEO，2人曾被周刊直擊約會，Sandy還陪男友一起監工新漢堡店，結束行程後，小倆口便一起回到女方住處，疑似已經進入同居狀態，看起來感情十分穩定，也難怪粉絲們總是敲碗希望Sandy傳出喜訊。

(中時新聞網)