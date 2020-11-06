在美國於周五上午公布關鍵的非農就業報告之前，經濟學家普遍預期，在回聘減少與裁員增加之際，美國10月就業增長已經放緩。

根據道瓊公司（Dow Jones）的數據，美國10月新增就業估將達到53萬人，失業率料將下滑至7.7%。該數字包括因進行人口普查的臨時工作結束，導致公部門就業約減少15萬個。

相較之下，美國9月新增66.1萬個工作，但失業率較高，為7.9%。

雖然市場平均預期美國10月非農就業新增50萬人，但經濟學家的預測範圍非常廣。

花旗經濟學家的看法最樂觀，基於持續請領失業給付人數已大幅減少，該銀行預期美國10月新增80萬人就業，失業率下滑至7.6%，即使勞動參與率可能溫和升高。

穆迪分析（Moody’s Analytics）的預測最悲觀，其經濟學家預期美國10月非農就業僅增加25萬人，其首席分析師表示，他預期民間就業增加42.5萬人，但人口普查部分及州與地方政府就業估將流失17.5萬個就業。「我認為我們已接近停滯，就業增長停滯的機率非常高，因為在進入聖誕節購物旺季之際，新冠肺炎疫情正持續加劇，以及目前仍沒有新的財政支持方案。這將導致疲弱的零售業就業數據。」

(時報資訊)