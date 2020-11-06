陞達科技(4945)初次上櫃普通股股票採競價拍賣今天完成競拍作業，競價拍賣股數2,244仟股，公開申購股數為681仟股。本次參與投標之投標單筆數計1,447筆，合格標單共1,383筆，最低得標價格49.90元，最高得標價格63.70元，得標加權平均價格51.69元。

本次辦理公開申購價格為38元，11月10日至11月12日為公開申購期間；11月16日為公開抽籤日。

(時報資訊)