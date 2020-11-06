《證交所》陞達科技今完成競拍 公開申購價38元 12:322020/11/06 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陞達科技(4945)初次上櫃普通股股票採競價拍賣今天完成競拍作業，競價拍賣股數2,244仟股，公開申購股數為681仟股。本次參與投標之投標單筆數計1,447筆，合格標單共1,383筆，最低得標價格49.90元，最高得標價格63.70元，得標加權平均價格51.69元。 本次辦理公開申購價格為38元，11月10日至11月12日為公開申購期間；11月16日為公開抽籤日。 (時報資訊) #陞達科技 #公開申購 #競拍 #競價拍賣 #股數 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 拜登來了 大陸暗爽？謝金河爆半導體股洩玄機 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 一場大災難引爆 羅傑斯警告：下次熊市此生最慘烈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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