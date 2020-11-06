美國經濟正持續遠離最壞的景況，觀察第三季相關數據已從新冠肺炎疫情重創下復甦，但近期回升步調似乎正在趨緩。時序來到今年的最後一季，紛亂多事的2020年是否會在動盪中結束？或是有機會享受漸入佳境的暖冬初春？PGIM保德信投資管理認為，無論總體環境多麼充滿挑戰與不確定性，空手仍是最大的風險，預料美國選後政治干擾應會愈來愈少，新冠肺炎疫苗推出時點目前仍按原預期時間表進行，投資布局上，透過多元且分散的資產配置策略，有機會在經濟復甦階段以更為穩紮穩打的方式累積部位、積極掌握機會。

來到第四季，眾所關心的莫過於全球景氣復甦的步調、疫情發展、以及投資策略的調整因應。PGIM保德信投資管理提供以下四大關鍵點，提醒投資人密切觀察市場走向，提早做好最佳準備：

關鍵一：短期內市場仍充斥「不確定風險」。短期內，市場仍充滿不確定變數，像是可能造成不安局勢的美國總統大選、難以捉摸的新冠肺炎疫情發展，市場亦擔心各國貨幣和財政刺激措施可能太過氾濫、形成無法預期的影響。如從長遠來看，PGIM保德信投資管理也認為，在市場資金持續並積極地尋求更佳收益之際，固定收益資產仍有不錯的表現機會。

關鍵二：企業獲利正逐步復原。目前大家仍擔心的另一項議題是，陸續傳出大企業進一步裁員的消息（尤其是受到疫情衝擊最嚴重的地區與產業）。由於各國經濟活動重新開放的步調有快有慢，因此，更需要政府積極採取更進一步的提振與紓困行動，預料在各大企業積極減少勞動力和差旅成本，以擴大自身利潤率的調整下，各企業的獲利恢復趨勢將可繼續。另，一旦疫苗成功問世、各國開始分配疫苗後，那些股價和經營基本面受到疫情嚴重打擊的產業，有機會經歷再一次的重整恢復，雖不太可能短時間內就恢復到疫情發生前的經營水準，但漸入佳境的趨勢仍值得期待。

關鍵三：經濟復甦力道超乎預期，但步調放緩中。持續觀察全球經濟指標的趨勢可以發現，目前大約已收復三分之二失地，全球經濟表現強度遠高於PGIM保德信投資管理原先的預期，但距離疫情發生前的水準仍有段距離，預期接下來的復甦速度應不若之前般快速、可能會相對減緩。

關鍵四：風險性資產仍值得追逐長抱。全球經濟復甦的步伐究竟可以多快？PGIM保德信投資管理認為，這將取決於幾個關鍵因素，包括疫情的控制與發展、治療和疫苗方面的醫療突破有多快、美中緊張局勢是否繼續升溫、以及各地政府是否能繼續提供充足的財政支援。

PGIM保德信投資管理相信，總體環境仍持續有利於股票和其他風險資產的表現，目前幾乎沒有人會擔心通貨膨脹壓力將迫使政府於短期內對既有刺激措施踩煞車，換言之，在各國強力支撐經濟、政策努力作多之下，風險性資產不但下檔有撐，長線應也會有成長空間。

(時報資訊)