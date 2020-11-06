新北市板橋區莊姓男子日前騎車使用手機遭警方開單告發，疑為此心生不滿，昨（5）日從中午起，連續撥打110謊報車禍、違規停車共17通，造成員警疲於奔命，浪費警政資源，警方勸導未果，現已蒐集相關事證，將通知莊男到案說明並依法究辦。

據了解，莊姓男子從昨天中午起，陸續撥打110報案，謊稱縣民大道三段巷內違規停車及發生重大車禍，轄區警方趕赴，均未發現所稱情事，員警向勤務指揮中心反映，勤指中心遂電話聯繫莊男，告誡勿再電話謊報，但莊男不聽勸誡，又再檢舉員警延遲到場，警方決定不再姑息，將以社會秩序維護法究辦。

轄區海山警分局表示，昨晚9時以電話通知莊男至埔墘派出所說明，但莊男拒不配合，目前已彙整相關謊報資料，由偵查隊依違反社會秩序維護法第85條，以書面通知莊男到案說明。

警方呼籲，違反《社會秩序維護法》第85條第3款規定，可處拘留或1萬2000元以下罰鍰，民眾若非遇到真正違規或緊急狀況，切勿無故撥打110謊報，以免觸法。

(中時 )