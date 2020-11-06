中共軍機不斷擾台，台南市議員林美燕6日在市政總質詢指出，台南市南區及安平區有機場又有港口，如果發生戰爭，將是主要被攻擊的地區。目前全市約有8703處防空避難所，大約可提供430萬人避難，但卻空有數字，絕大多數市民卻都不曉得確切的位置，一旦發生空襲，連該躲那裡都不知道？建議市長黃偉哲應進行總體檢，建立避難準則，避免防空避難所堆滿雜物，同時也應規畫防空避難手機APP，讓民眾一目了然。

林美燕指出，如果共軍來襲或發射飛彈，能反映避難的時間很短，可能只有幾分鐘，但這些防空設施到底在那裡？經實際詢問許多市民，連她自己都不曉得。

林美燕還當場詢問黃偉哲，如果現在發布防空警報，離你最近的防空避難所在哪裡？

黃偉哲除回答「議會地下室就是」外，也認為，防空避難所都有負責的管理人，會聯絡管理人進行必要的檢視；但如今的戰爭型態與過去防空洞時代不一樣，防空警報一發布，可能1、2分鐘，甚至50秒、30秒飛彈就過來，時間很短，如果再查APP可能來不及。

事後，市府強調，有關防空疏散避難的規畫，已將南市防空疏散避難設施的位置，公布在警察局及各警分局網站宣導專區的「防空疏散避難專區」。鑑於網站行動版的功能，已改為響應式網站設計，用來取代APP方式呈現，為方便後續可以提供民眾動態條件查詢，目前已著手進行第二階段（公開地圖）的設計，預計11月底公布於警察局網站，提供民眾更便捷的查詢。

(中時 )