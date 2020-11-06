因應民進黨政府堅持開放萊豬進口，國民黨立法院黨團總召林為洲提出公投案反制，雖已連署通過第一階段，卻被中選會質疑是否屬於適用公投的「重大政策之複決」，於今日先召開聽證釐清，會上學者專家紛紛直言，本公投提案明顯屬於對「重大政策之複決」，當然可以作為公投題目。

林為洲的公投提案主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

對此中選會提出兩點質疑，除了本案是否屬於「重大政策之複決」外，也質疑公投提案理由書當中諸如政府黑箱決策、超國民待遇、籌碼等用語不夠客觀中立，是否得為理由書內容，因此召開本次聽證。

聽證會上林為洲強調，公投重點是要人民直接表達對重大政策和法律的意見，哪些議題不能作為公投題目公投法中都寫得很清楚，包括人事、稅捐、預算、薪俸都不行，其他議題當然可以，否則何必明文列舉不能公投的事項？而明年1月進口萊豬當然是人民關心的重大政策。

國民黨考紀會主委葉慶元也指出，昔日中選會都通過辦理反美牛公投與反日本核災區食品，本次提案與此兩案類似。

至於理由書用語問題，葉慶元反問，原本蔡總統決定開放萊豬時不打算讓立法院審議，不黑箱嗎？國產豬不能用萊劑卻開放使用萊劑的美豬，不算超國民待遇嗎？衛福部長陳時中自己講開放是為了換取國際地位，不是籌碼嗎？況且過往反空汙公投理由書中質疑蔡政府冒進能源政策讓中南部民眾成為犧牲者，中選會也沒有意見。

輔仁大學法律系教授吳志光也指出，開放萊豬進口，是政策改變，行政院長更不待立委聯署，就在立法院會開議第一天專案報告，顯然也是「重大」的政策。政大法學院教授劉宗德也認為，本案事涉健康，是重大政策變更，屬於適格公投。

台科大專利研究所助理教授陳衍任則表示，雖然開放萊豬的相關行政命令送交立院審議中，但可想像在執政黨立院過半之下，審查結果基本上將維持目前公告內容。本提案屬於反對政府將通過的重大政策。對於是否應開放萊豬，專家本身意見就有分歧，又在資訊不足下做選擇，事涉價值判斷，因此可交公投由人民決定。

不過衛福部次長薛瑞元強調瘦肉精有幾十種，目前政府只開放萊克多巴胺，公投主文卻提到瘦肉精一詞，應予修正。

對此林為洲解釋，原本食安法也禁止所有含瘦肉精肉品進口，但政府卻鑽法律巧門，透過行政命令制定萊克多巴胺容許量，為了避免政府開巧門，才會提出要禁止所有含瘦肉精肉品進口的公投案杜絕。

(中時 )