臉書周四表示已在其平台上，移除一個川普支持者暴增的群組。因為該群組上有些川普支持者發表涉及號召暴力行動的文章，和在沒證據下指民主黨在盜竊選舉成果。這些都違反臉書的規定。

臉書指出被移除的群組名為「停止盜竊」，宗旨是號召大家出來捍衛選舉的正當性。這群組在周四下午每10秒鐘即增加一千位新成員，讓成員數暴增至約36.5萬人。

臉書在聲明稿中表示，該群組的成立就是指控這次選舉過程不合法，並擔心該群組的部份成員會號召大家出來進行暴力行動，所以趕快移除這個群組，並強調在目前選情高度緊張的情況下，移除的做法符合臉書「特殊措施」的設定條件。

該群組支持者則抨擊臉書移除的決定，強調這群組的成員是在組織和平示威，而且很努力去監督群組成員的發文內容，但臉書卻在沒有任何警示之下，就逕自移除他們的群組。

該群組發言人Chris Barron不滿地表示，在臉書平台上也有支持拜登的群組發文擔心選舉成果被盜竊，並組織示威活動，但卻沒有被臉書移除，因此指責臉書的做法極不公平。

(工商 )