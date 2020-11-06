生技中心成功孵育創新公司！撼訊科技轉投資子公司撼衛生醫攜手百歐生醫6日宣布，擘劃出三階段的防疫策略，透過分時期、分區域以及分用途的三分策略，自主研發提供5分鐘抗體與抗原快篩試劑，將在COVID-19防疫扮演關鍵角色，讓可疑感染者透過快速篩檢有效被檢出，降低疫情擴散風暴並同時追溯傳染源頭。

生技中心運營南港生技育成中心，為更全方位扶植台灣生技新創公司，2018年特別成立專注於生醫領域數位健康加速器計畫，短短不到兩年時間，參與第一屆數位健康加速器計畫-百歐生醫（AllBioScience)研發成果豐碩。面對2020年全球抗疫需求及近期疫情捲土重來危機，透過跨實通訊與生醫領域的合作，成功與撼衛生醫共同攜手，投入防疫陣容。

生技中心執行長吳忠勳指出，生技中心成立的數位健康國際加速器作為全台第一個專注於生技醫燎領城專業加速器，不僅協助台灣生技新創公司與團隊鏈結國內外產業責源,更加速台灣創新能量與國際市場鏈結。百歐生醫（AllBioScience）是生技中心數位健康加速器第一年培育新創企業，藉由加速器的培育機制，快速協助鏈結國內外產業人脈,成功引介撼訊科技集團旗下生醫子公司撼衛生醫洽談合作，並數度帶領百歐前往生技新創重鎮波士頓，進行國際新創交流，更因共掌握基因合成蛋白質表進和客製化抗體領域之核心技術，獲選為2018年DCB數位健康國際加速器Top3之一。除此之外，生技中心更不斷輔導百歐生醫串接國內外重要創投，充足其營運所需資金,促成研發出多項免疫學重要新產品與服務。

百歐生醫執行長李彰威執指出，百歐生醫此次防疫第一箭是IgG&IgM抗體快篩檢測試劑，只需採集少量血液樣本，等待5～8分鐘，即可判斷曾經被COVID-19感染者體內IgG與IgM適合於隔離過程中快速提供免疫系統變化之參考依據。透過lRB申請臨床試驗計畫案，經由國衛院生物庫提供30例陽性、75例陰性血清檢體進行比對測試，測試結果顯示，陽性一致率與陰性一致率皆為100％。目前除已取得歐盟CE認證外，也同時獲准通過食藥署防疫專案核准製造,委由撼衛生醫進行海外市場銷售布局。

為了增加快篩檢測全面性，百歐生醫同步開發「COVID-19抗原快篩檢測試劑』的防疫第二箭，透過採集鼻黏膜之檢體,同樣只需等待5至8分鐘，即可檢測出感染者之鼻腔黏膜上是否存在病毒抗原。對於急需大量篩檢的場域例如校園、工廠、機場等地，可快速降低樣本後送實驗室的時間與人力成本，做為初期感染者輔助PC篩檢判斷的依據。該產品已進入食署的預審階段，待與醫療機構之第三方驗證數據出爐，即可進一步申請核准製造許可。

最後防疫第三箭則透過多元檢測平台，結合AIICHECKTM電晶片裝置，整合AI智慧判讀與雲端系統，為全球獨創的「全定量」快篩檢測系統，只要5分鐘即可判斷人體內新冠病毒核酸、抗原和抗體數值，更可依數值來分析球染程度排除肉眼無法判斷之偽陽、偽陰性檢測結果，對於病患是否近期染疫或是已染疫康復帶有抗體，皆可精確判斷，成為為醫師後續診的重要利器。未來期待藉由這三箭，替全球防疫上提供更完整的解決方案。

生技中心導入數位健康加速器發掘並成功輔導百歐生醫（AllBioScience）而COVID 19防疫讓全球的快篩檢驗市場急速增加上看數十億美元，百歐生醫的試劑研發結合撼衛生醫海外市場的拓銷，一旦成功掌握先機，不僅為全球防疫貢獻心力，也將成為生技中心新創育成的典範。

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