高階電腦DIY、電競和記憶體品牌曜越（3540）AH T600直升機概念機殼在今年初美國消費性電子展大放異彩，迅速爆紅，看好人氣可用，曜越緊跟著在年底推出小巧精緻版AH T200搶市，而且黑白兩款兼具，為耶誕節買氣做布局。

曜越指出，外型霸氣的AH T200係以直升機為設計概念，座艙前面上方採用三面3mm厚強化玻璃搭配左右兩側特殊氣孔。全模組化的AH T200機型雖然小巧但提供玩家足夠空間發揮創意進行改裝。全新曜越AH T200小型強化玻璃機殼極致黑與雪白兩款，台灣上市時間排定在11月下旬。

新冠肺炎疫情熱燒不斷，帶動宅經濟需求暢旺，曜越今年業業績大爆發，累計前三季合併營收為39.78億元，雖僅年增30.47％，但因營收發揮規模經濟效益，獲利大躍進，曜越自結7月及8月稅前盈餘為1.92億元，稅後盈餘為1.55億元，EPS達2.23元，累計前8月稅後盈餘為3.06億元，EPS為4.55元，獲利成功創下歷史新高。

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