蘋果（Apple）大刀闊斧在iPhone 12中全面取消贈送充電器以及有線耳機，成為新機上市之後的熱議焦點。現為全球智慧型手機出貨龍頭的三星（Samsung），據傳也有意仿效，但是要不要像蘋果這麼決絕，三星似乎正在陷入兩難。

韓媒《Top Daily》報導，三星正在考慮在2021年初發表的Galaxy S21系列中，取消部分配件的贈送，其中有很高機率不再贈送過往內附的AKG有線耳機。類似的情況，三星可說已累積部分經驗，因為Galaxy Note20先前在美國地區上市時，就取消附贈耳機（消費者仍可以洽詢官方管道來取得）。

報導指出，三星受到蘋果在iPhone 12系列中取消贈送有線耳機以及充電器策略的影響，在Galaxy S21系列有很高機會取消贈送有線耳機後，三星有打算將全新的無線耳機Galaxy Buds Beyond一同捆綁銷售，跟先前大多是預購時一併贈送耳機的作法不同。

2020年，三星在台推出Galaxy S20系列以及Galaxy Note20系列時，預購期間分別贈送了Galaxy Buds+以及Galaxy Buds Live耳機。而Galaxy S21系列可能會將新款無線耳機捆綁銷售的作法，是將Galaxy S21系列手機與新款無線耳機作為一個套餐一起銷售，對比過去只有在預購期間贈送耳機的作法，可望進一步帶動無線耳機產品的銷量。

先前已被發現，三星向歐盟知識產權局註冊了一款一款名為Buds Beyond的新品，被推測這款新品有機會與三星Galaxy S21系列一同發表。屆時這一款新品將會以哪樣的方式，送到消費者手中，預期將會在發表前持續成為討論焦點。

(科技)