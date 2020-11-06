雲林台西分局麥寮分駐所三名員警執行巡邏勤務，行經某國小周邊時，發現一位小女童拖著書包獨自蹲坐在路邊，當時風勢強勁氣溫又低，小女童只穿著微薄衣服不斷的發抖，縮著身體低頭看地面，看起來相當讓人疼惜，一問之下才知這名9歲女童家境清寒，因母親加班，她不知情下就獨自在校外冒著強烈海風，雖然又冷又餓卻不敢離開，員警見狀立刻將她帶回先飽餐一頓。

麥寮9歲女童暗夜頂寒風全身抖坐校外，警一問鼻酸眼眶濕了。(台西分局提供)

據了解，員警巡邏經過時，擔心小女童安危下車詢問，女童表示原本要等媽媽來接送，但是等到七點天黑都不見人影，身上也沒零錢可買晚餐，員警聽聞後，立刻帶著女童回到分駐所內，自掏腰包買來晚餐先讓她吃飽。

麥寮9歲女暗夜頂寒風全身抖坐校外，警立刻帶回分駐所提供晚餐。(台西分局提供)

事後員警進一步詢問女童家庭狀況，女童表示家中還有兩個哥哥也連絡不上，員警一聽立刻前往家中查看，卻只見到11歲的哥哥在家，還有一位就讀國中的大哥不見人影，員警立刻打電話去學校查詢並要求校方協尋。

在校方協助下，警方前往女童祖父家中找到就讀國中的大哥，慶幸虛驚一場。但員警與祖父一聊之下才發現，原來女童家中貧困，父母均在外地工作，每天回家時時間不固定，女童不知道媽媽今天要加班不能準時接送，只好待在學校等待。

但大哥及二哥等不到父母就自己回家，卻忘了妹妹還在學校，祖父在員警離開之際，仍緊握員警的手不放，感謝員警即時找回孫女，警方目前也針對女童家中狀況協助聯繫辦理緊急救助，舒緩家庭困境。

臺西警分局長張文峰表示，於上、下學時段，已針對校園周邊複雜出入口及較危險路段，持續實施守望、巡邏勤務，協助學生通行安全外，並對在校外逗留或落單學生加以關懷留意，本分局已前往轄內各級學校與校方人員聯繫，建立聯繫窗口，並清查各校監視錄影器，了解數量是否足夠及堪用，協助轄內各級學校安全環境檢測評估並同時針對校園周邊加強巡邏密度，提高見警率，此次能火速尋回三名孩童，除了執勤員警落實校園安全巡邏勤務外，先前建立的即時聯繫管道更是功不可沒。

(中時新聞網)