彰化縣環保局2月接獲海埔派出所通報太空包棄置，4月又接獲民眾陳情，調查來源皆同為鹿港鎮鹿洋段之倉庫，懷疑犯罪集團計畫性濫棄，通報彰化地方檢察署結合警力展開大規模搜索，4日破獲鹿港3處、二林、芳苑、雲林古坑各1處，濫堆廢五金混合物、廢電線電纜、電鍍污泥、廢液等，總計太空包逾3800包，初估數千公噸，彰化縣環保局已採樣8個樣品送驗TCLP，等檢驗報告結果辦理後續相關事宜。

這次大規模搜索，彰化地方檢察署王銘仁主任檢察官及蔡奇曉檢察官指揮彰化縣環保局和及保七三大二中隊擴大偵辦，歷經5個月調查、蒐證，循線發現鹿港鎮、二林鎮、芳苑鄉及雲林縣古坑鄉等8處相關廠房及棄置地，11月4日發動搜索16餘處所，搜索範圍遍及彰化縣、臺中市、雲林縣等縣市，總計出勤人員高達109名，兵分6路同時稽查。

彰化縣環保局和彰化地檢署聯手破獲廢棄工廠濫堆廢棄汙泥太空包。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局江培根表示，這次稽查廠房分別為鹿港鎮3處、二林鎮1處、芳苑鎮1處及雲林縣古坑鄉1處，由芳苑鄉的塑膠廠租用上述廠房並進行混合五金處理行為，各廠房發現大量廢棄物太空包，其內容物包含廢五金混合物、廢電線電纜、廢塑膠混和物、廢塑膠浮除渣、廢破碎IC電路板、廢電器用品、電鍍污泥、廢液等，總計太空包逾3800包，初估棄置之廢棄物高達數千公噸，彰化縣環保局已採樣8個樣品送驗TCLP。

彰化縣環保局表示，業者未領有廢棄物清除、處理許可文件進行清除處理廢棄物，核已違反廢棄物清理法第41條及同法第46條第4款，並查獲業者從事廢塑膠再利用作業，但未申請核准即逕行該作業，也違反廢棄物清理法第31條第1項及規定，受依同法第52條裁處。

此外，廠房地主提供土地堆置廢棄物，核已違反廢棄物清理法第46條相關規定，檢方已傳訊或拘提被告及證人共計15名到案說明，全案移送地檢署偵辦。

彰化縣環保局和彰化地檢署聯手破獲廢棄工廠濫堆廢棄汙泥太空包。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

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