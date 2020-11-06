港股繼前個交易日激情飆升逾800點後，早盤則是多空交手互打擂台。恆指開高54點後，半小時達到早盤高點，漲逾百點，並寫下自8月31日以來新高。之後，恆指便上演上下大震盪格局，午前空方勢力佔上風。恆生指數早盤收25649.51點，下跌46.41點，跌幅0.18%。國企指數(H股)早盤收10447.23點，下跌31.61點，跌幅0.3%。

航運與物流族群試圖扮演港股撐盤角色，中通快遞創下掛牌後新高漲近3%，嘉里物流亦創新高漲逾3%，中集集團創逾兩年半新高，漲近5%，也帶動招商局港口漲2.7%。

中遠家族表現可圈可點，中遠海控創近五年半新高，一度漲逾4%，中遠海發更是飆升近一成，中遠海能亦漲3.6%。另外，勝獅貨櫃暴漲近19%，太平洋航運則漲3.5%。

大型科技類股方面，阿里巴巴跌3.6%，成交額81.84億元，騰訊創下627港元新高後，反下挫2.3%。

汽車族群步調不一，比亞迪創下210港元高點後，下跌4.3%，吉利汽車挫近5%。東風集團開高11.2%後，股價又飆升近兩成，並創下近10個月新高。

(時報資訊)