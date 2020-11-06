美國汽車製造龍頭通用汽車（GM）上季淨利暴增逾7成，其執行長Mary Barra並宣布通用未來3年將擴大資本支出，以加速電動車（EV）開發，而資金將來自於擴大北美區高利潤的皮卡產量。

Barra表示，通用正在與數家汽車製造商討論結盟，以發展更多採用通用電池技術的車輛。

這家全球汽車製造巨頭的電動車發展計畫，主要由在北美區出售皮卡與休旅車帶來的豐厚利潤所支持，這也是助該公司第三季獲利超出市場預期的主要原因。

通用宣布將投資10億加元，整頓加拿大奧沙華市（Oshawa）的工廠，以擴大皮卡產量。

通用公布第三季營收為354.8億美元，不如市場預估的355.1億美元。淨利較去年同期大增74%，為40.5億美元，相當於每股盈餘2.78 美元。經調整每股盈餘為2.83美元，遠優於市場預期的1.38美元。

以市場區分，通用第三季北美市場營收年增44%，為43.7億美元，其中美國市場營收年減9.9%。此外，國際市場營收為10億美元。

通用未提供全年財測，稱眾多因素將影響營運前景，包括新冠肺炎疫情，以及美國是否推出新財政激勵方案。執行長Barra並表示，本季表現將不如上季強勁，美國總統大選的變數可能造成影響。

(時報資訊)