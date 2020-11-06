櫃檯買賣中心舉辦「櫃買市場業績發表會」將自11月10日起陸續登場，首先由「富櫃200」主題領軍，邀請精測(6510)、環球晶(6488)及中美晶(5483)與會說明。

櫃買中心表示，「富櫃200指數」成分股為代表臺灣中小型股票之櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，涵蓋櫃買市場市值7成，成交值9成，該指數已成為追蹤上櫃股票市場走勢的最佳指標。此外，「富櫃200指數」亦成功吸引相關業者陸續推出各式指數化商品，包括指數期貨、ETN、店頭衍生性金融商品及指數型權證等，可望滿足不同風險偏好及操作策略之投資人，以更多元途徑直接參與上櫃市場的投資。

11月10日「富櫃200」主題邀請富櫃200指數成分股中的晶圓及IC測試廠—精測、國內半導體專業晶圓材料供應商—環球晶及中美晶等3家公司經營團隊，線上說明公司財務業務最新發展情形及產業概況；後續還有「科技生活」、「櫃買特色」、「生技醫療」及「半導體應用」等主題，由上櫃公司經營團隊適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法。

(時報資訊)