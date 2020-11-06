蔡英文總統今出席「中國生產力中心(CPC)65周年感恩論壇」，肯定CPC是每一個國家隊最優秀、也最盡責的教練，更是臺灣企業走向國際最好的陪伴和助力；也期許未來臺灣企業持續跟政府一起堅持努力，打造臺灣成為高階製造、高科技研發、半導體先進製程、亞太綠能等四大中心。

總統致詞時表示，今天是中國生產力中心邁向65周年的大日子。許勝雄董事長接任的這20年來，帶領CPC做出很多重要變革，讓整個CPC的營運和效能都大幅提升。

蔡英文總統6日出席「中國生產力中心65周年感恩論壇」，走進會場，向現場來賓致意。（鄭任南攝）

總統也感謝許勝雄董事長，把累積幾十年來的企業經營經驗和智慧，運用在CPC的管理上，不但讓CPC成為經營管理顧問機構的第一品牌，也輔導非常多臺灣企業，讓所有臺灣企業都能同時受惠。

她說，許董事長也是三三會的理事長，在疫情期間帶領產業界，對政府提出很多重要的建言，令人感佩。

蔡英文總統6日出席「中國生產力中心65周年感恩論壇」，上台致詞。（鄭任南攝）

總統指出，CPC成立65周年以來，在臺灣各項經濟轉型關鍵時刻，持續提供企業各項接軌國際的管理工具，提升產業競爭力，更讓很多臺灣企業能延伸到海外。在全球競爭的年代，產業發展的目標就是要培養出更多可以打國際盃的國家隊。在通往這個目標的過程，深信CPC就是我們每一個國家隊最優秀、也最盡責的教練。

總統也指出，幾十年來，CPC輔導的企業總共有數十萬家，也培訓超過百萬人次的人員。包括落實智慧國家的政策，推動企業生產力的數位轉型，CPC都在第一線給予企業最直接的協助。在落實新南向政策方面，CPC也籌組跨產業生態系聯盟，整合臺灣企業，共同開拓新南向國家市場，真的是臺灣企業走向國際最好的陪伴和助力。

蔡英文總統（左）6日出席「中國生產力中心65周年感恩論壇」，上台與中國生產力中心董事長許勝雄（右）主持啟動儀式，兩人簡短交談後，蔡英文拍拍了許勝雄，對許勝雄表達了慰勉之意。（鄭任南攝）

總統提到，目前在全球都受到疫情衝擊的情況下，2020年第三季經濟成長率，臺灣的經濟成長率來到3.33％，比預期更好，也穩居亞洲四小龍第一名。

她說，亞洲開發銀行(ADB)和IHS Markit也預期，今年臺灣經濟成長將會是亞洲四小龍之首。除了要感謝不同領域的業界先進，持續跟政府一起堅持努力，也要感謝CPC一直都能提供企業最即時的諮詢和服務。

總統強調，後疫情時代，要把握目前全球經濟秩序重整的機會，讓臺灣繼續在全球供應鏈重組中搶占先機及關鍵地位，更要在「5加2產業創新」的既有基礎上，持續發展「六大核心戰略產業」，並且打造臺灣成為高階製造、高科技研發、半導體先進製程、亞太綠能等四大中心。

總統接著指出，在這一波臺商回臺投資的浪潮中，她也要特別感謝CPC團隊執行「投資臺灣事務所」的努力，讓回臺投資金額已經突破一兆元。不論是陪伴臺灣企業走向國際，或是回來投資臺灣，CPC真的是所有企業最貼心、也最穩健的後盾。

總統也表示，透過今天的論壇，希望與會所有先進共同商討如何在後疫情時代，繼續把握新興科技帶動的各項遠距商機，以及供應鏈重組所帶來的轉單機會，她相信CPC也會持續扮演推動臺灣企業成長最重要的推手。

(中時 )