日前有民眾在公共政策網路參與平台提案「16歲以上開放機車駕照（不包括重機）」，獲得6102名民眾連署附議，交通部路政司今回應，近年來年輕族群機車事故傷亡比例居高不下，貿然降低考照年齡恐有擴大機車死傷人數疑慮，將維持現行機車考領駕駛執照年齡。

現行「道路交通安全規則」第60條規定，考領輕型或普通重型機車駕駛執照須年滿18歲，而提案人8月21日於公共政策網路參與平台提案，希望考照年齡下修為16歲，獲得超過5000名網友附議，交通部日前邀集提案人、相關單位與地方政府開會。提案人認為，偏鄉地區公共運輸不便利且班次少，為滿足學生通學需求，希望能騎乘費用較為便宜的機車，建議開放16歲以上開放機車駕照。

交通部則指出，近年來年輕族群機車事故傷亡比例居高不下，考量青少年之交通安全認知、心智成熟度等因素，如貿然降低考照年齡，恐有擴大機車死傷人數及死傷年齡層的疑慮，因此建議維持現行機車考領駕駛執照年齡。而為滿足學生通學需求，地方政府表示會持續調查在地學校的學生使用需求時段、人數，請公車業者配合開學生專車或交通車，以利學生使用。

提案人也於會議中提議，應加強交通安全教育，交通部回應會建議教育部評估將交通安全相關課程列入學校課綱，使安全教育從小扎根，降低年輕族群事故率。交通部已委請運輸研究所持續蒐集進行國內外考照制度，研擬完善的駕駛人訓、考及用制度，加強新手駕駛人的風險管理，持續對新手駕駛進行法規及安全管理研究。

(中時 )