大陸近來天有奇象！大陸內蒙古4日天空竟出現三個太陽，許多民眾看到都佇足拍下這難得的景象，更有民眾認為發生這種情形恐是天有意象，不過大陸氣象部門表示，這是一種光學現象，由整齊排列在空中的冰柱折射所形成，稱為幻日。

陸媒綜合報導，大陸內蒙古通遼市科左後旗甘旗卡鎮4日上空竟然出現了「三個太陽」。從照片中可看到，中間的太陽兩旁圍繞著小太陽，四方還有半圓彩虹在一旁相映照，非常美麗。

《人民日報》報導，據當地氣象部門表示，天空同時出現三個太陽的一種奇異的光學現象，稱為幻日。由於天空中分佈著大量微小的六角冰晶，在一定條件下，受日光照射就會發生折射現象，就有可能出現「多個太陽」的奇觀

此次奇景吸引不少民眾觀賞和拍照，網友對此也嘖嘖稱奇表示，「不錯錯，三陽開泰」、「三體世界來了」、「來活了後羿」、「後羿：都閃開，讓我來」、「中間串起來『三個太陽』的白色光條就是幻日環，也是同理的光學現象。這就是古籍所記錄的『白虹貫日』」、「中間那個光圈加上周圍的光暈，就像一個宇宙世界」。

(中時新聞網)