選情陷入危機的美國總統川普轉向訴諸法律戰後，不僅接連失利，但本人又惹上新麻煩。據路透社報導，民主黨籍聯邦眾議員帕斯克魯表示，川普團隊將白宮作為選情戰情室已違反聯邦法律，聯邦獨立調查機關「特別顧問辦公室」正對此展開調查中。

選情陷入危機的美國總統川普轉向訴諸法律戰後，不僅接連失利，他又造控違法將白宮當成個人選情「戰情室」使用，恐面臨調查。影片為川普於3日晚在白宮東廂室自稱已勝選。（美聯社）

帕斯克魯（Bill Pascrell）在聲明中指出，監察機構「特別顧問辦公室」在他的通知下展開調查，並表示特別小組已針對議員的指控展開調查，檢視川普團隊是否有違反《赫奇法》（Hatch Act），該法規定公務員不得運用職權或影響力干擾或影響選舉結果。

帕斯克魯指出，川普自3日大選結束後就回到白宮監視選情，不僅讓2百多名支持者進入白宮東廂房，還把艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）當成競選戰情室，並認為川普在白宮橢圓辦公室聽取競選團隊簡報，讓行政官員面臨違法險境。帕斯克魯已也請特別顧問辦公室檢察官克納（Henry Kerner）介入調查。

帕斯克魯稱，特別顧問辦公室指出，川普團隊或白宮並未諮詢他們是否可使用艾森豪大樓作為選情戰情室。不過，特別顧問辦公室並未立即回覆路透社的置評請求。

另外，白宮已否認任何違法行為，發言人迪爾（Judd Deere）表示，白宮政府官員的政治活動都按照《赫奇法》的規定來執行。

(中時新聞網)