資深藝人鄭惠中今年8月間持裝紅漆的氣球前往台北賓館，在已故前總統李登輝追思會場潑漆。台北地檢署今天依毀損等罪起訴。檢方認定，被潑到的台北賓館石柱已復原，不涉文資法。

李登輝辭世後，台北賓館追思會場開放民眾悼念，鄭惠中8月14日抵達台北賓館，隨即從隨身包包拿出裝有紅漆的氣球，朝李登輝遺像丟擲，氣球破裂後紅漆濺灑在遺像上，噴灑的紅漆也波及到旁邊十字架花圈及白色窗簾。

鄭惠中隨後被現場警員制止，警方依文化資產保存法第103條毀損古蹟罪及刑法妨害公務、毀損等罪移送台北地檢署偵辦。檢察官訊後諭令新台幣10萬元交保。

北檢偵辦後，認定鄭惠中所為涉及刑法毀損罪及對於公眾紀念處所公然侮辱罪，今天將她提起公訴。

鄭惠中被控違反文資法部分，檢察官傳喚外交部常年派駐在台北賓館負責維修的曾姓參事作證。曾男證稱，台北賓館石柱有濺到紅色油漆，雖然沒有破壞結構，但因為擦不掉，另請專業人士再上一層白漆，目前已復原。

檢方表示，依據相關證詞，難以認定鄭惠中有毀損石柱的行為，因此不構成文化資產保存法罪嫌；另外，檢方認為鄭惠中潑漆的行為並非以公務員為目標，也不構成刑法妨害公務罪。（編輯：戴光育）1091106

(中央社)