北京與馬辦皆召開馬習會五週年活動，民進黨今表示， 前總統馬英九要辦「馬習會」五週年研討會，就是在妄想二次「馬習會」，可能將進一步肯認「習五條」，接受「一國兩制臺灣方案」！

民進黨強調，「馬習會」就是當年國民黨單方面押寶中國，呼應中方把九二共識調整為「只有一中、沒有各表」，早已不見容於台灣主流民意。如今，兩黨不約而同重新緬懷，完全與兩岸現實及台灣人民的理解背道而馳。

民進黨指出，前總統馬英九要辦「馬習會」五週年研討會，就是在妄想二次「馬習會」，這是繼第一次「馬習會」公開呼應北京的「九二共識」就是「一中原則」後，第二次「馬習會」可能將更進一步肯認「習五條」，接受「一國兩制臺灣方案」！

民進黨說，前總統馬英九要辦馬習會五週年研討會，還要把蔡英文總統拿來做蹭聲量的工具，搞了半天，國民黨之前一直批評民進黨押寶，結果原來是國民黨跟馬英九硬要押寶中國。

民進黨表示，對於馬前總統執意如此，民進黨反問，現在中共軍機每天騷擾、威脅台灣的安全，對台灣文攻武嚇，在這種氣氛下，這些作法跟言論適合嗎？

(中時 )