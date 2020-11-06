5G推波助瀾下，被市場看好有望刷新史上最大換機潮紀錄的iPhone 12系列， iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini將於下周五開賣，加上適逢電商年度最大盛事雙11購物節，亞太電(3682)今(6)日大動作公布，開賣當天、限量30位消費者，新申辦、攜碼申辦iPhone 12 Pro Max 128GB太平洋藍指定方案，月付1399元、綁約36期，專案價20,300元，即贈iPhone 12 mini 64GB一支，屆時排隊人潮可想而知，亞太電盼藉此人氣行銷，挾iPhone12氣勢，為自家5G衝出一波人氣。

亞太電今表示，將啟動全台最霸氣開賣限定活動，11月13日開賣日於Gt智慧生活台北三創門市舉辦，新申辦及攜碼申辦iPhone 12 Pro Max 128GB太平洋藍指定方案，月付1399元、綁約36期，專案價20,300元，即贈iPhone 12 mini 64GB，限量30位，另外，除享5G不降速上網吃到飽、網內語音免費，再享娛樂無限包。 亞太電表示，iPhone 12這次一口氣推出4個版本，均採最新一代的A14仿生晶片，加上首度納入5G功能，在全球掀起搶購熱潮，台灣買氣同樣也火熱，預估iPhone 12系列整體銷售量將比iPhone 11系列成長5成以上。

亞太電儘管5G為電信業五家業者中最晚開台的，但自從開台後就持續加碼行銷，並和遠傳深化合作，雙方昨日也宣布，繼之前在3.5GHz共頻共網20年後，將也在700MHz頻段共頻共網10年，除可善用頻段稀有性的特質，並降低雙方建置成本，發揮最大效應。

(時報資訊)