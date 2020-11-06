第15屆總統候選人韓國瑜，去年12月在電視辯論會上，公開宣稱「三立電視台改成兩立，我就接受訪問，為什麼少一立？因為沒有良心，剩下兩立，第一個是造謠、第二個是抹黑」，三立因而控告韓國瑜誹謗罪，但韓國瑜稱評論屬合理的自衛、自辯評論，檢察官以韓對報導是否嚴謹，並非惡意損害三立的名譽，處分不起訴。

韓國瑜委由辯護人具狀，列出三立在他宣布參選第15任總統的不實報導，總共有7大項，包括有李家違法建築農舍是假庶民、李家霸佔濁水溪採砂石影射有廢棄土爭議、韓國瑜有黑道背景、韓國瑜整天打麻將抱女人酗酒、花280萬元養網軍、韓國瑜詢問陳其邁登革熱為何會爆發、韓國瑜出席寶寶爬行比賽活動引發家長憤怒。

其中7項負面報導當中花280萬養網軍、韓國瑜問陳其邁登革熱為何會爆發，經國家通訊傳播委員會（NCC）認定違反事實查證原則，致損害公共利益，裁罰20萬並命其改進。另外，寶寶爬行比賽活動，家長澄清寶寶上台領獎與嘉賓合照屬常情，沒有同意不同意與誰合照，現場吵鬧喧嘩，寶寶個性內向，不是媽媽抱時皆會大哭，頒獎人韓國瑜已盡力安撫，並沒有強抱寶寶。

韓國瑜辯護狀稱，他在辯論會上所說的沒有良心、造謠、抹黑，就是依照這7項不實報導，其中3項則是經NCC裁罰，屬於合理評論。

不起訴書指，三立是國內舉足輕重的新聞媒體，對韓國瑜相關報導，是否有因爲對他個人的好惡，導致新聞處理上有失嚴謹，自屬可受公評之事。韓國瑜稱三立「沒有良心」、「造謠」、「抹黑」，屬合理的自衛自辯評論，並沒有誹謗罪責。

(中時 )