副總統賴清德6日到林口長庚參加「新冠病毒研討會」，他說，一定要謙卑的以病毒為師，從中學習。藉此讓台灣成為生物韌性的國家，有能力因應未來新興傳染病的挑戰。也要支持台灣本身的疫苗公司，讓生物科技產業步入新的境界。

賴清德表示，雖然國內狀況穩定，但國外疫情持續攀升，這也是警惕。第一線的醫護戰士還是要堅守崗位，不能「解甲歸田」，一直要謹慎小心，到疫情結束為止。

賴也說，這次病毒很新，就算我們獲得階段性成果，但還是要謙卑的以病毒為師。賴清德表示，2003年的SARS發生時，他正在擔任立委，當時台灣死亡案例有很多年輕的醫師、護理師。他說，坦白講，當年經驗不夠、國際援助不足。事後檢討後修改傳染病防治法、設立疾管署、多了防疫醫師、設立中央流行疫情指揮中心，全國也增加1000床隔離病床，剛好在這次派上用場。但此次新冠疫情，我們還是要從中學習、累積經驗。

賴清德指出，未來已經進入精準醫療、智慧醫療的時代，這次病毒給我們的挑戰遠超過過去。今年除了爭取世界衛生組織疫苗的分配、購入國際疫苗，也要支持台灣的疫苗公司，透過提供經費，讓他們不用擔心。透過新冠疫情，提升製造疫苗的能力，也幫助國人健康，讓生物科技產業步入新的境界。

(中時 )