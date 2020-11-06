蘋果（Apple）官網將在6日晚間9點正式開放iPhone 12系列中的iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max預購。就在預購活動起跑之前，官方也同步上架了這兩款手機的官方保護殼，有興趣的果粉別忘了一同選購。

蘋果今年度的iPhone 12系列，第一波僅開賣螢幕6.1吋的iPhone 12以及iPhone 12 Pro，這兩款手機的保護配件可以共用，先前在第一波開放預購之際，已經在官網上架。而隨著iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max將開放預購，蘋果也同步上架了這兩款手機適用的MagSafe透明保護殼（NT$1490）以及MagSafe矽膠保護殼（NT$1490，共8色），價格與適用於iPhone 12以及iPhone 12 Pro的款式一樣。

而MagSafe皮革卡套可適用於iPhone 12全系列（共4色）。先前網路上已經曝光iPhone 12系列的MagSafe皮革保護套的影片，但是並未在這一波同步上架開賣。根據外媒報導，適用於iPhone 12系列的皮革保護套、皮革雙面夾等保護周邊，還有目前尚未開賣的MagSafe Duo充電器，很可能延後到2021年才會開賣。目前為止，MagSafe充電器雖然已經在台灣官網上架，但仍舊未開放購買。

說到iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max，可說都格外值得矚目，因為這兩款手機螢幕分別是5.4吋以及6.7吋，是蘋果從未推出過的螢幕尺寸，造就了搭配Face ID的iPhone中，史上螢幕最小與螢幕最大的款式。喜愛小螢幕旗艦或是超大螢幕旗艦手機的朋友，可多加考量。

(科技)