颱風閃電來襲 海運停航28航次空運取消22架次 13:452020/11/06 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 颱風閃電影響，6日海運停航28航次，空運取消22架次。此為閃電颱風動態圖。（圖擷自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 颱風閃電影響，交通部統計，今天海運停航28航次，空運取消22架次。 交通部航港局說，今天共有6航線、28航次停航，包括基隆-馬祖全部停航（2航次）、南竿-東引全部停航（1航次）、高雄-馬公全部停航（1航次）、東港-小琉球部分停航（開航20航次、停航18航次）、鹽埔-小琉球部分停航（開航6航次，停航4航次）、大鵬灣-小琉球全部停航（2航次）。 交通部民航局統計，今天國內線取消22架次，國際暨兩岸航線未受影響。 (中央社) #停航 #海運 #閃電颱風 #空運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 颱風閃電來襲 海運停航28航次空運取消22架次 13:452020/11/06 生活 颱風沉降氣流 新竹氣象站打破11月高溫紀錄 13:382020/11/06 生活 閃電颱風發陸警 6日整天影響最大 20:402020/11/05 生活 閃電颱風影響有限 高鐵6日正常營運 11:522020/11/06 財經 閃電增強路徑偏北 最快傍晚發陸警 2地區嚴防豪大雨 12:032020/11/05 生活 台中港攜郵輪協會 推超值遊程 04:102020/11/05 產業．科技 閃電颱風暴風圈接近 台灣南部、東部防強風豪雨 10:342020/11/06 生活 閃電颱風變強 暴風圈擴大 氣象局：不排除發陸警 07:142020/11/05 生活 閃電颱風海警發佈 未來再偏北不排除發陸警 09:112020/11/05 生活 颱風閃電擾亂 第3屆半島歌謠祭馬戲團演出延期 18:192020/11/05 生活 生活熱門新聞 中壢車站「24歲少女」坐路邊乞討至少1年 身分曝光 - 生活 閃電颱風陸警新增台南！最快午間觸陸 全台8鄉鎮今停班課 - 生活 女童賣碗粿遭棄單300碗 顏清標霸氣全包了 - 生活 輸不起？台灣挺綠川粉怒灌AIT臉書嗆拜登作弊 網傻眼：世界奇觀 - 生活 閃電已觸陸 午後風雨快速增強 2地區先遭雨彈暴襲 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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