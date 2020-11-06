颱風閃電影響，交通部統計，今天海運停航28航次，空運取消22架次。

交通部航港局說，今天共有6航線、28航次停航，包括基隆-馬祖全部停航（2航次）、南竿-東引全部停航（1航次）、高雄-馬公全部停航（1航次）、東港-小琉球部分停航（開航20航次、停航18航次）、鹽埔-小琉球部分停航（開航6航次，停航4航次）、大鵬灣-小琉球全部停航（2航次）。

交通部民航局統計，今天國內線取消22架次，國際暨兩岸航線未受影響。

(中央社)

#停航 #海運 #閃電颱風 #空運