苗栗警分局6日公布銅鑼杭菊節活動交管措施。（苗栗警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

2020苗栗銅鑼杭菊芋頭節「菊祥如芋」活動，將於11月14日上午10時在苗栗縣銅鑼鄉九湖村九湖農場舉行開幕儀式，苗栗警察分局今日指出，為避免交通阻塞，將於活動期間每周六、日上午9時至下午5時，在會場周邊部份路段執行交通疏導管制措施至11月29日活動結束為止。

苗栗警分局說明，交通疏導措施包含苗38-2線開放車輛由銅科大橋往北方向進入國寶空地臨時停車場停放，停車場停放數達8成後，即通報苗38-2線南端(銅科大橋)實施交通管制，禁止車輛進入苗38-2線，並引導至銅科南路兩側停放；另北端車輛至高架橋下左轉，經九湖莊餐廳對面農路，至水防道路單側停放。

苗栗警分局指出，九湖國小岔路口旁採單線管制，車輛一律右進左出，銅科大橋經苗38-2線，停放國寶臨時停車場車輛一律南進北出，苗38-2線及九湖莊餐廳對面農路一律禁止停車。活動期間該分局將動員警、民力共同實施交通疏導管制，維護人、車安全順暢。

苗栗警察分局長楊贊鈞表示，活動期間請民眾務必配合警方的疏導與管制措施，確實遵守現場員警的指揮及引導，共同維持交通順暢與行車安全，另銅鑼鄉九湖村為台地地形，許多花田區間有很大的高低落差，呼籲民眾盡量待在花田旁的道路上欣賞或拍照；若行走在狹窄溼滑的田埂上，請留意腳步及自身安全。

(中時 )