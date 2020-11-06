台中市環保局潭子區清潔隊租用台糖土地，年租金約800萬元，租金過高且不利區隊長期使用規劃，日前相中國4與台74線高架銜接的橋下4公頃土地，年租金概約80萬元。立委楊瓊瓔6日邀集相關單位會勘，高速公路局中區養護工程分局承諾國4豐潭段完工後，優先提供租用。

立委楊瓊瓔6日邀集市議員賴朝國、高速公路局中區養護工程分局、台中市環保局、潭子區清潔隊及聚興里長李添貴等人到現勘，並聽取潭子區清潔隊擬遷移至國四豐潭段C715標、C714標部分土地簡報。

潭子區清潔隊長邱建宏指出，該隊向台糖租用土地，每年租金約800萬元，除租金過高，也不利區隊長期使用規劃；國4與台74線高架銜接工程正由高公局施作中，預計明年完工點交高公局中區養護工程分局，希望爭取釋出部分土地供清潔隊部使用，以節省每年龐大租金。

賴朝國表示，環保局1994年向台糖公司承租潭子區聚興段土地作為潭子清潔隊隊部、資源回收場及垃圾場使用，遷至國4高架橋下，概估年租金80萬元，是目前台糖租金的10分之1，希望能在2022年完成搬遷作業。

高速公路局中區養護工程分局長彭煥儒承諾明年國4豐潭段工程完工後，優先提供潭子區清潔隊租用。楊瓊瓔也建議潭子區清潔隊預先規畫車輛進出動線，做好周邊環境清潔及維護，除了隊部使用範圍施作圍網外，附近建議多種植大型植栽，一定要跟周邊居民做好鄰居。

(中時 )